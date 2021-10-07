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Tekirdağ'dan kısa kısa

AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Erzurumlular Derneği'nde, şehit çarşı ve mahalle bekçisi Fırat Doğan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

FIRAT, MALATYA (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Erzurumlular Derneği'nde, şehit çarşı ve mahalle bekçisi Fırat Doğan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Yıldırım, şehidin ailesine ve mesai arkadaşlarına başsağlığı ve sabır diledi.

Eşi Güllühan Yıldırım da kadınların bulunduğu evi ziyaret ederek şehidin eşine ve annesine destek olarak başsağlığı dileklerini iletti.

Daha sonra Kuran-ı Kerim okunup dua edildi.

Vali Yıldırım'a ziyaretinde Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç eşlik etti.

-Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yol yapım çalışmalarına devam ediyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılı faaliyet programı kapsamında yol yapım, onarım ve bakım çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Malkara ilçesinin Karaiğdemir Mahallesi ile baraj yolu arasında 7 bin metrekarelik sathi kaplama yol yapım çalışması tamamlandı.

Fen İşleri Dairesi ekipleri tarafından il genelinde gerçekleştirilen yol yapım, onarım ve bakım çalışmaları kapsamında Malkara ilçesinin Karaiğdemir Mahallesi ile baraj yolu arasında bin metre uzunluğa, 7 metre genişliğe sahip yolda toplam 7 bin metrekare sathi kaplama yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, il genelinde ulaşım kalitesini arttırmak amacıyla başlattıkları yol yapım, onarım ve bakım çalışmalarını mesai mefhumu gözetmeden, büyük bir titizlik içinde sürdürdüklerini belirtti.

-Süleymanpaşa'da LGS Hazırlık Kursları başlıyor

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından, 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Giriş Sınavı (LGS) eğitim desteği kursları başlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Bilgi Evi'nde başlayacak kurslar için, önceden düzenlenen Seviye Tespit Sınavına (STS) katılan öğrencilere kayıtlar sırasında öncelik tanınacak.

Ücretsiz olacak LGS eğitim desteği kurslarında STS'de alınan derecenin yanı sıra başvuran öğrencilerin ailelerinin gelir durumu da dikkate alınacak.

50. Yıl Ortaokulu yanında bulunan Süleymanpaşa Belediyesi Bilgi Evi'ne şahsen yapılacak başvurular, 14 Ekim'de sona erecek.

AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri
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