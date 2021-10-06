Tekirdağ'dan kısa kısa - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekirdağ'dan kısa kısa

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel
Tekirdağ'dan kısa kısa

Ergene Belediyesi tarafından yaptırılan çocuk oyun evinde, öğrenciler okul öncesi eğitimlerinin yanı sıra İngilizce, görsel sanatlar ve beden eğitimi dersleri de alıyor.

Ergene Belediyesi tarafından yaptırılan çocuk oyun evinde, öğrenciler okul öncesi eğitimlerinin yanı sıra İngilizce, görsel sanatlar ve beden eğitimi dersleri de alıyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada, Yeşiltepe Mahallesi'ne yaptırdıkları Ergene Belediyesi Beren Bebek Çocuk Oyun Evi'nde öğrencilere bilgiyi eğlenceyle birlikte sunduklarını söyledi.

Çocukların geleceğin teminatı olduğunu belirten Yüksel, "Mutlu öğrenci, mutlu öğretmen ve mutlu veli anlayışıyla Ergene ilçemizde dört dörtlük bir ortamda eğitimin ve mutluluğun karesini sunuyoruz. Okul öncesi dönemde sayılar, harfler, renkler gibi temel bilgileri öğretmek önemli olmakla birlikte çocuğun bilgiyi öğrenebilmesi için gerekli becerileri kazandırmak daha da önemlidir. Çocuklarımızın eğitimlerine bu konuda çok dikkat ediyoruz" dedi.

-Yaralı baykuş tedavi edildi

Hayrabolu İlçesinde yaralı halde bulunan baykuş tedavi altına alındı.

Vatandaşlar tarafından bulunan yaralı baykuş, Hayrabolu Belediyesi Geçici Barınma Merkezi'ne teslim edildi.

Burada tedavi altına alınan baykuş, iyileştikten sonra yeniden doğaya salınacak.

-Belediye Başkanı Ata, itfaiye istasyonunu ziyaret etti

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata, Marmaraereğlisi İtfaiye İstasyonu'nu ziyaret etti.

İtfaiyeciler, Ata'yı istasyonun bahçesinde karşıladı.

İtfaiyecilerle sohbet eden Ata, özellikle yangın döneminde üstün bir gayretle mücadele eden tüm itfaiye personeline minnettar olduklarını ifade ederek, İtfaiye Haftası münasebetiyle personele hediyeler takdim etti.

Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ'dan kısa kısa

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Son Dakika Haberleri
Muğla'da gece başlayan orman yangını geniş alana yayıldı! Söndürme çalışmaları devam ediyor

Muğla'da gece başlayan orman yangını geniş alana yayıldı! Söndürme çalışmaları devam ediyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Engin Altay Mustafa Şentop Mustafa Destici Temel Karamollaoğlu
Magazin Serenay Sarıkaya
Spor Emre Belözoğlu Burak Yılmaz Sergen Yalçın Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Gazeteler Yemek Tarifleri Rüya Tabirleri Ziya Selçuk Cengiz Ergün Gülşen Namaz Vakitleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Tekirdağ'dan kısa kısa - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 16:22:04. #1.11#