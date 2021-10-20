Tekirdağ'daki yabancılara uyum ve afet eğitimi - Haberler
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Tekirdağ'daki yabancılara uyum ve afet eğitimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Tekirdağ'daki yabancılara uyum ve afet eğitimi

Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından, Tekirdağ'da yaşayan yabancılara yönelik afet ve uyum eğitimi düzenlendi.

TEKİRDAĞ (İHA) - Afet ve Acil Durum ( Afad ) Müdürlüğü tarafından, Tekirdağ'da yaşayan yabancılara yönelik afet ve uyum eğitimi düzenlendi.

Tekirdağ İl AFAD Müdürlüğü tarafından, Tekirdağ'da yaşayan yabancılar arasındaki uyumu artırmak, sunulan hak ve hizmetler ile yükümlülükler hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla İl Göç Müdürlüğü tarafından "Uyum Buluşmaları" ve afet eğitimi etkinliği düzenlendi. Çerkezköy Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte İl AFAD Müdürlüğü eğitmenleri tarafından yabancılara 'Afet Farkındalık Eğitimi' de verildi.

Verilen eğitimde katılımcılara ilk 72 saat, afet türleri, afetin etkileri, yaşadığımız mekanlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında ve sonrasında doğru davranış şekilleri konularında bilgilendirme yapıldı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'daki yabancılara uyum ve afet eğitimi

Tekirdağ'daki yabancılara uyum ve afet eğitimi

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