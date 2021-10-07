Tekirdağ'daki tarihi camiler Mimar Sinan'ın izlerini taşıyor

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ doğal güzelliklerinin yanı sıra Mimar Sinan'ın izlerini taşıyan camileriyle de ön plana çıkıyor.

Kentte yüzyıllar önce inşa edilen Rüstempaşa, Ayaspaşa, Mirliva Hüseyin Paşa, Güzelköy, Çelebi Sultan Mehmet ve Kurtdere camileri Osmanlı mimarisini yansıtıyor.

Kanuni Sultan Süleyman'ın damadı Rüstem Paşa tarafından Tekirdağ'da denize hakim bir tepede 1547-1553 yıllarında Mimar Sinan'a yaptırılan Rüstem Paşa Camisi, tek şerefeli minaresi, 5 sütunlu şadırvanı, geometrik motiflerle bezenmiş kapı ve pencereleriyle dikkati çekiyor.

Saray ilçesinde Sadrazam Ayas Mehmet Paşa tarafından 1539'da yaptırılan Ayaspaşa Camisi, Osmanlı'yı yansıtan mimarisi, tarihi ve taş kaide üzerinde yükselen minaresiyle zamana direniyor.

14. yüzyılda yaptırılan ve restorasyonu Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince tamamlanan Osmanlı yapısı Güzelköy Camisi de ziyaretçilerini geçmişe götürüyor.

Süleymanpaşa ilçesinde Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu tamamlanan 523 yıllık Mirliva Hüseyin Paşa Camisi ise yeniden ibadete açılmak için gün sayıyor.

"Osmanlı Tekirdağ'da önemli eserler ortaya koydu"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, Tekirdağ'da birçok eserde Osmanlı mimarisinin hakim olduğunu söyledi.

Kentin doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi yapılarıyla da dikkati çektiğini belirten Hacıoğlu, "Tekirdağ 1357 yılından itibaren Osmanlı'nın hakimiyetine geçen bir yer. Osmanlı kurulurken, genişlerken ve yükselirken burada çok önemli eserler de ortaya koydu. İlimizde iki selatin cami bulunuyor. Bunlar Çelebi Sultan Mehmet ve Süleymaniye camileridir. Bunların dışında Osmanlı mimari özelliklerini gösteren 11 cami daha var." dedi.

Hacıoğlu, Tekirdağ'ın her yönüyle ziyaretçilere hitap eden bir kent olduğunu ifade etti.

Marmaraereğlisi'ndeki Cedid Ali Paşa Camisi'nin Mimar Sinan'ın önemli eserleri arasında olduğunun altını çizen Hacıoğlu, şöyle konuştu:

"Rüstempaşa Camisi de Mimar Sinan eseri bir camimizdir. Bunların yanı sıra Mirliva Hüseyin Paşa ile Güzelköy camileri çok ilgi çeken camilerdir. Bir bütün olarak düşündüğümüzde Tekirdağ'da, Osmanlı'ya başkentlik yapmış Edirne'den daha fazla kültür mirası cami bulunduğunu görürsünüz. Osmanlı mimarideki mührünü Selimiye ile Edirne'ye vurmuştur ama Tekirdağ da Osmanlı mimarisinin görüldüğü önemli bir yerdir."