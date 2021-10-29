Tekirdağ'daki dolandırıcılık operasyonunda 3 tutuklama - Haberler
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Tekirdağ'daki dolandırıcılık operasyonunda 3 tutuklama

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel
Tekirdağ'daki dolandırıcılık operasyonunda 3 tutuklama

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, yediemin olarak emanete alınan araçları uygun fiyata satma vaadiyle vatandaşlardan para topladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, yediemin olarak emanete alınan araçları uygun fiyata satma vaadiyle vatandaşlardan para topladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Çorlu Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 3'ü çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 26 Ekim'de düzenlenen operasyonda, yediemin olarak emanete alınan araçları uygun fiyata satma vaadiyle vatandaşlardan para topladıkları iddia edilen 10 şüpheli, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli dolandırıcılık", "tehdit" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından gözaltına alınmıştı.

Adresler ve şüphelilerin üst aramasında, ruhsatsız 3 tabanca ve tüfek ile kuru sıkı silah ele geçirilmişti.

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Son Dakika Haberleri
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