Tekirdağ'da vatandaşlara kandil simidi ikram edildi

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil simidi dağıttı.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından kentin farklı noktalarında Mevlit Kandili sebebiyle kandil simidi dağıtıldı. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'de Mevlit Kandili münasebetiyle vatandaşlara kandil simidi ikram etti. Yüksel, kandil simidi ikramında bulunduğu vatandaşlarla sohbet ederek her birinin kandilini kutladı. Başkan Yüksel, yaptığı açıklamada "Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V), dünyayı teşriflerinin sene-i devriyesini idrak ettiğimiz Mübarek Mevlit gecesi dolayısıyla vatandaşlarımıza kandil simidi ikramında bulunduk. Allah, cümlemizin hayrını kabul ve makbul eylesin. Hayırlı kandiller" dedi. - TEKİRDAĞ