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Tekirdağ'da vahşet: Öldürdüğü gelininin cesedini parçalara ayırdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tekirdağ'da vahşet: Öldürdüğü gelininin cesedini parçalara ayırdı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde gelinini bıçakla öldürerek parçalara ayıran ve çöp torbası içinde aracının bagajına koyan kayınpeder gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde gelinini bıçakla öldürerek parçalara ayıran ve çöp torbası içinde aracının bagajına koyan kayınpeder gözaltına alındı.

Olay, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi İstasyon Mahallesi Ortanca Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 65 yaşındaki Fehmi A., oğlu evde olmadığı sırada 2 çocuk annesi Kırgızistan uyruklu gelini Ayat A. ile tartışma yaşadı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Fehmi A. eline aldığı bıçakla gelini Ayat A.'yı bıçakladı. Gelinini parçalara ayıran Fehmi A. cesedin bir kısmını evde çöp kovasına bir kısmını da araba bagajına koydu. Çığlık sesleri üzerine ihbar alan polis ekipleri olay yerine geldi. Fehmi A. suçunu itiraf ederek polis ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan Fehmi A.'nın işlemleri sürüyor.

Öte yandan ölen Ayat A.'nın cenazesi, savcılık ve polisin incelemesinin ardından otopsi için Çerkezköy Devlet Hastanesine gönderildi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da vahşet: Öldürdüğü gelininin cesedini parçalara ayırdı

Tekirdağ'da vahşet: Öldürdüğü gelininin cesedini parçalara ayırdı

Tekirdağ'da vahşet: Öldürdüğü gelininin cesedini parçalara ayırdı

Tekirdağ'da vahşet: Öldürdüğü gelininin cesedini parçalara ayırdı

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