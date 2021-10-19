Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İSTANBUL (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevresinde "Dadaş" lakabıyla tanınan Ş.Ö'nün İstanbul'dan getirdiği uyuşturucuyu Tekirdağ'da "torbacı" diye tabir edilen kişilere satacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Gazioğlu Kavşağı'ndaki akaryakıt istasyonuna girişte şüphelinin bulunduğu aracı durdurdu.

Araç ve şüpheliler üzerinde yapılan aramada, şeffaf naylon içinde 102 gram metamfetamin, kuru sıkıdan bozma tabanca, şarjör ve ucunda bilye olan 6 mermi ele geçirildi.

Otomobildeki İ.Ç, Ö.Ş ve Ş.Ö gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Son Dakika Haberleri
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