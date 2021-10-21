Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında 18 şüpheli tutuklandı
AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel
Tekirdağ'da son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 70 şüpheliden 18'i tutuklandı.
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 70 şüpheliden 18'i tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde son bir haftada "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 70 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonlarda 100,28 gram eroin, 38 uyuşturucu hap, 441,65 gram metamfetamin, 75,3 gram bonzai,
910,02 gram esrar, 16 gram kokain, 3 ruhsatsız tabanca, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 875 lira ele geçirildi.
Uyuşturucu ticaretinden işlem yapılan 29 şüpheliden 18'i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Son Dakika Haberleri