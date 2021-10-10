Tekirdağ'da traktör arkasına bağlanan köpeğin sürüklenmesi - Haberler
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Tekirdağ'da traktör arkasına bağlanan köpeğin sürüklenmesi

AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
Tekirdağ'da traktör arkasına bağlanan köpeğin sürüklenmesi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, traktörün arkasına bağladığı köpeği sürüklediği anların görüntüleri sosyal medyada paylaşılan ve bunun üzerine gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, traktörün arkasına bağladığı köpeği sürüklediği anların görüntüleri sosyal medyada paylaşılan ve bunun üzerine gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı.

Dün gözaltına alınan ve köpeği sürüklediği belirlenen H.Ö. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki işlemlerinden sonra nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlı serbest bırakıldı.

Sürücü H.Ö'nün ifadesinde köpeği traktörün arkasına başkasının bağladığını ve köpeği fark ettikten sonra durup çözerek köpeği saldığını belirttiği öğrenildi.

Bu arada İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışması sonucu sürüklenen köpeği buldu.

Köpeğin sahibi de sıcaktan etkilenmemesi için traktörün arkasına bağladığını, traktörün hareket ettiğini fark etmediklerini belirtti.

Olay

İnecik Mahallesi'nde bir kişi, H.Ö'nün kullandığı traktörün arkasına bağlanan ve sürüklenen köpeğin görüntüsünü, cep telefonuyla kaydetmiş, sosyal medyada paylaşılan görüntüler, çok sayıda kişinin tepkisini toplamıştı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayın yaşandığı mahallede yaptığı incelemenin ardından H.Ö'yü gözaltına almıştı.

Tekirdağ'da traktör arkasına bağlanan köpeğin sürüklenmesi

Tekirdağ'da traktör arkasına bağlanan köpeğin sürüklenmesi

Tekirdağ'da traktör arkasına bağlanan köpeğin sürüklenmesi

AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri
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Haber: Tekirdağ'da traktör arkasına bağlanan köpeğin sürüklenmesi - Haberler
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