Tekirdağ'da trafikte yaşanan tartışmada bir kişi silahla vurularak öldürüldü - Haberler
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Tekirdağ'da trafikte yaşanan tartışmada bir kişi silahla vurularak öldürüldü

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel
Tekirdağ'da trafikte yaşanan tartışmada bir kişi silahla vurularak öldürüldü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde trafikte yaşanan tartışma nedeniyle bir kişi silahla vurularak öldürüldü.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde trafikte yaşanan tartışma nedeniyle bir kişi silahla vurularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, oto tamircisi Eyüp Mağdala (24), bir arkadaşı tarafından otomobille Reşadiye Mahallesi Mehmet Ağa Sokak'taki evinin önüne bırakıldı.

Bu sırada arkadan gelen bir otomobilden inen Z.B. ile Mağdala arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Z.B. ile aynı araçta bulunan N.P. ve R.A. da kavgaya karıştı.

Kavgada silahla ağır yaralanan Mağdala, çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mağdala, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan 3 şüpheli polis ekiplerince Ergene ilçesinde yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Son Dakika Haberleri
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