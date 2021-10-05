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Tekirdağ'da TEMEK kurslarını bitirenlere sertifikaları verildi

AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
Tekirdağ'da TEMEK kurslarını bitirenlere sertifikaları verildi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların meslek edinmesi ve sosyalleşmesi amacıyla hayata geçirilen Meslek Edindirme Kursları (TEMEK) bünyesindeki eğitimleri başarı ile tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların meslek edinmesi ve sosyalleşmesi amacıyla hayata geçirilen Meslek Edindirme Kursları (TEMEK) bünyesindeki eğitimleri başarı ile tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ertuğrul Mahallesi'nde düzenlenen törende seramik biçimlendirme, boyacı, çinici, yağlı boya, üç boyutlu şekillendirme, Türk işaret dili dallarında eğitim alarak kursları başarı ile tamamlayan 102 kursiyere sertifikaları takdim edildi.

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, TEMEK kurslarının belediyenin önemli projelerinden birisi olduğunu belirterek, kurslarda başarılı olanları tebrik etti.

Albayrak daha sonra TEMEK sergisini gezerek kursiyerler tarafından yapılan ürünleri inceledi.

Törene, TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Müveddet Işık, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı İsa Karadağ, eğitmenler, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri
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