Tekirdağ'da tartıştığı kız arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı - Haberler
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Tekirdağ'da tartıştığı kız arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel
Tekirdağ'da tartıştığı kız arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tartıştığı kız arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tartıştığı kız arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı.

Şeyhsinan Mahallesi'nde tartıştığı kız arkadaşı Nazlı Koldaguç'u (30) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Serkan İ'nin (35) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ali Osman Çelebi Bulvarı'nda, dün, Nazlı Koldaguç ile erkek arkadaşı Serkan İ. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, yol kenarında yıkılan eski bir okulun bahçesine giren Koldaguç ile Serkan İ. burada da tartışmaya devam emişti.

Olayın büyümesi üzerine Serkan İ. yanındaki bıçakla Koldaguç'u ağır yaralamış, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan Koldaguç müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaçan Serkan İ, polis ekiplerince Hıdırağa Mahallesi'nde saklandığı evde gözaltına alınmıştı.

Tekirdağ'da tartıştığı kız arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Son Dakika Haberleri
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