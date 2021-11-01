Tekirdağ'da tartıştığı eşini bıçakla yaralayan kişi tutuklandı - Haberler
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Tekirdağ'da tartıştığı eşini bıçakla yaralayan kişi tutuklandı

AA / Mehmet Akif Aldoğan - Haberler | Güncel
Tekirdağ'da tartıştığı eşini bıçakla yaralayan kişi tutuklandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde tartıştığı eşini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde tartıştığı eşini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.

E.K. ile eşi G.K. arasında Cengiz Topel Caddesi'nde tartışma çıktı.

Tartışma sırasında E.K, eşi G.K'yi darbettikten sonra cebinden çıkarttığı bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. G.K. yapılan müdahalenin ardından ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gözaltına alınan E.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelinin eşini bıçaklaması güvenlik kamerasına yansıdı.

AA / Mehmet Akif Aldoğan - Son Dakika Haberleri
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