Tekirdağ'da şiddetli dolu yağışı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekirdağ'da şiddetli dolu yağışı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Tekirdağ'da şiddetli dolu yağışı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde şiddetli dolu yağışı meydana geldi.

TEKİRDAĞ (İHA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde şiddetli dolu yağışı meydana geldi. Yağış sonrasında caddelerde su birikintileri oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Trakya'ya yönelik günlerdir yapılan şiddetli yağış uyarılarından sonra Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde şiddetli dolu yağışı meydana geldi. Bir anda bastıran dolu yağışı, sokaklarda seyir halinde bulunan araçları ve dışarıda bulunan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Dolu yağışının bir anda başlaması ile vatandaşlar kaçacak yer ararken, sürücüler de ilerlemekte güçlük çekti.

Şiddetli dolu yağışında ilçe yer yer beyaza bürünürken, dolu yağışı sonrası caddelerde su birikintileri meydana geldi. Dolu yağışı bir süre sonra sağanak yağışa çevirdi.

(Hüseyin Gökçeli/İHA)

Tekirdağ'da şiddetli dolu yağışı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Nihal Yalçın Gülben Ergen Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Serdar Aziz Fatih Terim Ferdi Kadıoğlu Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Tekirdağ'da şiddetli dolu yağışı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 14:35:29. #1.17#