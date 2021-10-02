Tekirdağ'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü - Haberler
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Tekirdağ'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
Tekirdağ'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Emre Ünal (28) idaresindeki 59 LB 286 plakalı otomobil, Alaybey Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi ve yanmaya başladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen Ünal'ın cenazesi Malkara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri
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