Tekirdağ'da polis ve zabıta ekiplerinden dilenci operasyonu

TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa ilçesinde polis ve zabıta ekipleri, cadde ve sokaklarda dilenen ve çocuklarını dilendirenlere yönelik operasyon düzenledi.

Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Tekirdağ Büyükşehir ve Süleymanpaşa Belediyesi zabıta ekipleri, dilencilere yönelik operasyon düzenledi.

Kent genelinde cadde ve sokaklarda dilenen ve çocuklarını dilendirenlere yönelik düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu 8'i çocuk 21 dilenci bulundukları bölgeden alınarak Süleymanpaşa Zabıta Merkezi'ne götürüldü.

Cami önleri, trafik ışıkları ve Sanayi Sitesi civarında dilendikleri belirlenen dilenciler, idari işlem uygulandıktan sonra salıverildi.