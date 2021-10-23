TEKİRDAĞ'DA MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI OPERASYONU: 14 GÖZALTI - Haberler
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TEKİRDAĞ'DA MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI OPERASYONU: 14 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'da polisin motosiklet hırsızlığına yönelik düzenlediği operasyonda 14 şüpheli yakalandı.

TEKİRDAĞ'da polisin motosiklet hırsızlığına yönelik düzenlediği operasyonda 14 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin motosikletleri çaldıkları anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Merkez Süleymanpaşa ilçesinde son bir hafta içinde 7 motosikletin çalınması üzerine polis, çalışma başlattı. Hırsızlığın yapıldığı bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, 14 şüpheli tespit etti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin keşif yaptığı ve park halindeki motosikletleri alıp götürdüğü, çalıştıramadıkları bir motosikleti de iterek çaldıkları anlar yer aldı. Polis, adreslerini tespit ettiği şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda 14 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada bulanan çalıntı 14 motosiklet de sahiplerine teslim edildi.

Şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.

TEKİRDAĞ'DA MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI OPERASYONU: 14 GÖZALTI

TEKİRDAĞ'DA MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI OPERASYONU: 14 GÖZALTI

TEKİRDAĞ'DA MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI OPERASYONU: 14 GÖZALTI

TEKİRDAĞ'DA MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI OPERASYONU: 14 GÖZALTI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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