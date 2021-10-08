Tekirdağ'da market hırsızı kameralara yansıdı - Haberler
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Tekirdağ'da market hırsızı kameralara yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'da market hırsızı kameralara yansıdı 15 bin lira değerinde sigara ve 4 bin lira çalan hırsız tutuklandı Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir markete giren maskeli hırsız, 15 bin lira değerinde sigara ve 4 bin lira çaldı.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'da market hırsızı kameralara yansıdı

15 bin lira değerinde sigara ve 4 bin lira çalan hırsız tutuklandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir markete giren maskeli hırsız, 15 bin lira değerinde sigara ve 4 bin lira çaldı. Hırsızlık anı anbean kameralara yansırken, yakalanan hırsız tutuklandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesi Çınarlı Mahallesinde maskeli bir şahıs, demir kesme makası ile girdiği markette 15 bin lira değerinde sigara ve 4 bin civarında para aldı. Çalıntı para ve malzemelerle marketten çıkan şahıs, daha sonra izini kaybettirmeye çalıştı. Hırsızlık anı ise saniye saniye kameralar tarafından görüntülendi.

Hırsızlık ihbarı üzerine Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince titizlikle yapılan çalışma neticesinde şahsın fiziki yapısı ve detaylı kamera kayıtları incelenmesi neticesinde olayının şüphelisinin L.K. isimli şahıs olduğu belirlendi. Şahıs polis ekiplerince yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca işyerinden çalınan sigaralar şahıstan ele geçirilerek müştekiye teslim edildi. Çalınan paralarla olaydan sonra şüpheli tarafından satın alınan LCD tv ye el konularak suç geliriyle elde edilen eşya kapsamında Tekirdağ Adliyesine teslim edildi.

Tekirdağ'da market hırsızı kameralara yansıdı

Tekirdağ'da market hırsızı kameralara yansıdı

Tekirdağ'da market hırsızı kameralara yansıdı

Tekirdağ'da market hırsızı kameralara yansıdı
İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - Son Dakika Haberleri
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