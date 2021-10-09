Tekirdağ'da köpeğin traktörün arkasında sürüklenmesine tepki - Haberler
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Tekirdağ'da köpeğin traktörün arkasında sürüklenmesine tepki

AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
Tekirdağ'da köpeğin traktörün arkasında sürüklenmesine tepki

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir köpeğin traktörün arkasında sürüklenmesinin yer aldığı görüntüler, sosyal medyada tepki topladı.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir köpeğin traktörün arkasında sürüklenmesinin yer aldığı görüntüler, sosyal medyada tepki topladı.

İnecik Mahallesi'nde bir kişi, sürücüsü henüz tespit edilemeyen traktörün arkasında sürüklenen köpeğin görüntüsünü, cep telefonuyla kaydetti.

Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler, çok sayıda kişinin tepkisini topladı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri mahallede inceleme yaparak, olayla ilgili çalışma başlattı.

AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri
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Haber: Tekirdağ'da köpeğin traktörün arkasında sürüklenmesine tepki - Haberler
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