Tekirdağ'da gelinini bıçakla öldüren kayınpeder gözaltına alındı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, tartıştığı Kırgızistan uyruklu gelinini bıçakla öldüren kayınpeder gözaltına alındı.

İstasyon Mahallesi Ortanca Sokak'taki bir apartmanda yaşayan Fehmi A. (65), oğlu evde olmadığı sırada 2 çocuk annesi Kırgızistan uyruklu gelini Ayat A. (31) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fehmi A, gelinini bıçaklayarak öldürdü.

Bir süre sonra eve gelen ve olayı öğrenen Fehmi A'nın eşi, komşularından yardım istedi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Ayat A'nın vücudunun bazı parçalarını evin banyosundaki çöp kovasında, bazılarını ise apartmanın bahçesinde park halindeki 01 BH 485 plakalı otomobilin bagajında, çöp poşetinin içinde buldu.

Suçunu itiraf eden Fehmi A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ceset parçaları, savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için Çerkezköy Devlet Hastanesine gönderildi.

Olay sırasında Ayat A'nın eşinin işte olduğu öğrenildi.