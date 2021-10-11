Tekirdağ'da esprili kısa filmlerle çevre temizliğine dikkat çekiliyor - Haberler
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Tekirdağ'da esprili kısa filmlerle çevre temizliğine dikkat çekiliyor

AA / Mesut Karaduman - Haberler | Kültür Sanat
Tekirdağ'da esprili kısa filmlerle çevre temizliğine dikkat çekiliyor

Tekirdağ'da, Süleymanpaşa Belediyesinin çevre temizliğine dikkati çekmek için hazırladığı ve sosyal medyadan yayınladığı esprili videolar ilgi görüyor.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, Süleymanpaşa Belediyesinin çevre temizliğine dikkati çekmek için hazırladığı ve sosyal medyadan yayınladığı esprili videolar ilgi görüyor.

Belediye "Süleymanpaşa Belediyesi evimiz, birlikte temiz tutalım" sloganıyla "Temiz çevre harekatı" isimli kısa filmler hazırlattı.

Sosyal medyadaki komik paylaşımlarıyla bilinen "Babanın oğlu Kemal" lakaplı Kemal Dülger'in başrolünde oynadığı, belediye çalışanlarının da rol aldığı seri kısa filmler ilgi gördü.

Yayınlanan serinin yeni bölümünde zabıta amiri rolündeki Dülger ve arkadaşlarının, Trakya lehçesiyle çevreyi kirletenlere karşı mücadeleleri anlatıldı.

Senaryo gereği "Zabıta Özel Harekatı" simgeleyen "ZÖH" yazılı bandanayı alnına bağlayan Dülger, yazı tahtası önünde zabıta ekiplerine tatktik veriyor ve "Süleymanpaşa'mızın kirletilmesine müsaade etmeyeceğiz" diyerek kaçak hafriyat dökenlerle mücadele ediyor.

Tekirdağ'da esprili kısa filmlerle çevre temizliğine dikkat çekiliyor

Tekirdağ'da esprili kısa filmlerle çevre temizliğine dikkat çekiliyor

Tekirdağ'da esprili kısa filmlerle çevre temizliğine dikkat çekiliyor

Tekirdağ'da esprili kısa filmlerle çevre temizliğine dikkat çekiliyor

AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri
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Haber: Tekirdağ'da esprili kısa filmlerle çevre temizliğine dikkat çekiliyor - Haberler
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