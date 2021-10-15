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Tekirdağ'da dilencilere operasyon

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tekirdağ'da dilencilere operasyon

Süleymanpaşa Belediyesi, insanların duygularını sömürerek dilencilik yapanlara göz açtırmıyor.

TEKİRDAĞ (İHA) - Süleymanpaşa Belediyesi, insanların duygularını sömürerek dilencilik yapanlara göz açtırmıyor. Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından düzenlenen operasyonda 21 dilenci hakkında işlem yapıldı.

Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi, Tekirdağ Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı işbirliği ile Süleymanpaşa genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 8'i çocuk 21 kişi dilencilik yaptıkları bölgelerden alınarak Süleymanpaşa Zabıta Müdürlüğüne getirildi.

Alınan bilgiye göre, haklarında dilencilik yaptıkları gerekçesiyle yasal işlemler gerçekleştirilen şahıslar, üzerlerinden çıkan ve dilencilik yoluyla elde edilmiş olduğu tespit edilen paralar kayda geçirilerek, idari işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Cuma Namazı öncesinde camilerin önlerinde ve özellikle Yeni Sanayi Sitesi bölgesinde eşzamanlı olarak düzenlenen operasyonlarla, dini vecibelerini yerine getiren vatandaşların hedef alınması önlenmiş oldu.

Konuyla ilgili Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, insanların inançlarını ve duygularını sömürerek haksız kazanç elde etmeye çalışanlara müsaade edilmeyeceği, çocukların suiistimali üzerinden rant elde etmeye çalışan vicdan yoksunu insanlarla mücadelenin taviz verilmeden sürdürüleceği ifadelerine yer verildi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da dilencilere operasyon

Tekirdağ'da dilencilere operasyon

Tekirdağ'da dilencilere operasyon

Tekirdağ'da dilencilere operasyon

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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