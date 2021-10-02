Tekirdağ'da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi - Haberler
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Tekirdağ'da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi

AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
Tekirdağ'da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

Deveci Mahallesi'nde Ali M'ye ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına ilk müdahale, ev sahibi ve komşuları tarafından yapıldı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, yandaki eve sıçradı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Dumandan etkilenen ev sakinlerinden Nihat M, ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangın nedeniyle 2 ev kullanılamaz hale geldi.

Tekirdağ'da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi

Tekirdağ'da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi

AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri
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Haber: Tekirdağ'da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi - Haberler
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