Tekirdağ'da asayiş
Kapaklı ilçesinde polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda 3 zanlı yakalandı.
KAPAKLI, TEKİRDAĞ (AA) - Kapaklı ilçesinde polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda 3 zanlı yakalandı.
Kapaklı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde bir adrese baskın yaptı.
Fuhuş yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
Türkmenistan uyruklu A.S. İl Göç İdaresine teslim edildi.
Diğer zanlıların işlemleri emniyette devam ediyor.
- Kumar oynadığı ve oynattığı tespit edilen 5 kişiye ceza uygulandı
Kapaklı ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan kumar operasyonunda 5 kişiye idari para cezası uygulandı.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir kıraathanede kumar oynandığı ihbarını değerlendiren polis ekipleri O.K'nın işlettiği kıraathaneye operasyon düzenledi.
Ekipler iş yerinde bulunan 4 kişinin kumar oynadığını tespit etti. 4 kişiye ve iş yeri sahibine 8 bin 46 lira para cezası uygulandı, oyun kağıdı ve pullara el konuldu.