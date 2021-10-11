Tekirdağ'da asayiş - Haberler
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Tekirdağ'da asayiş

AA / Uğur Arslan - Haberler | Güncel
Tekirdağ'da asayiş

Kapaklı ilçesinde polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda 3 zanlı yakalandı.

KAPAKLI, TEKİRDAĞ (AA) - Kapaklı ilçesinde polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda 3 zanlı yakalandı.

Kapaklı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde bir adrese baskın yaptı.

Fuhuş yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Türkmenistan uyruklu A.S. İl Göç İdaresine teslim edildi.

Diğer zanlıların işlemleri emniyette devam ediyor.

- Kumar oynadığı ve oynattığı tespit edilen 5 kişiye ceza uygulandı

Kapaklı ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan kumar operasyonunda 5 kişiye idari para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir kıraathanede kumar oynandığı ihbarını değerlendiren polis ekipleri O.K'nın işlettiği kıraathaneye operasyon düzenledi.

Ekipler iş yerinde bulunan 4 kişinin kumar oynadığını tespit etti. 4 kişiye ve iş yeri sahibine 8 bin 46 lira para cezası uygulandı, oyun kağıdı ve pullara el konuldu.

AA / Uğur Arslan - Son Dakika Haberleri
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