Tekirdağ'da adli personel ve hükümlülere bağımlılıkla mücadele semineri verildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Denetimli Serbestlik Müdürlüğü çalışanlarına ve denetimli serbestlik altında bulunan yükümlülere yönelik bağımlılıkla mücadele semineri düzenlendi.

Tekirdağ Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Tekirdağ Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde, Tekirdağ Adliyesinde görevli personele ve yükümlülere bağımlılıkla mücadele semineri verildi.

Seminerde uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin zararları, uyuşturucu kullanımı sonrası fizyolojik değişikler, ruhsal durum değişiklikleri, bedendeki olumsuz değişiklikler ve bağımlılık ile ilgili doğru zannedilen yanlışlar anlatıldı.

Psikiyatri Uzmanı Dr. Serhat Yahşi ve Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Aykut Demirkıran seminerde uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ile ilgili sunum yaptı.

Seminere, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcı Vekili Uğur Özcan, denetimli serbestlik hizmetlerinden sorumlu Cumhuriyet Savcısı Alper Arıtan ve Denetimli Serbestlik Müdürü Ahmet Güneyli de katıldı.

Program sonunda doktorlara teşekkür belgesi takdim edildi.