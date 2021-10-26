Tekirdağ'da 94 gıda denetmeni iş başında - Haberler
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Tekirdağ'da 94 gıda denetmeni iş başında

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Tekirdağ'da 94 gıda denetmeni iş başında

Tüm yurtta eş zamanlı gıda denetim seferberliği kapsamında Tekirdağ'da da denetimler sıklaştırıldı.

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TEKİRDAĞ (İHA) - Tüm yurtta eş zamanlı gıda denetim seferberliği kapsamında Tekirdağ'da da denetimler sıklaştırıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı talimatları gereği, 81 İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 25-28 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen "Gıda Denetim Seferberliği" Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal'ın başkanlığında 10 bin 989 adet iş yerinin denetiminin yapılması amacıyla 94 gıda kontrol görevlisinin katılımı ile il genelinde denetim başlatıldı. "Gıda Denetimi Seferberliği" kapsamında gıda iş yerleri teknik ve hijyen şartları açısından halkımızın güvenilir gıdaya ulaşımının temini amacıyla denetleniyor.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, "En iyi denetçi tüketicilerimizin kendisidir. Tüketicilerimizin bize ulaşabileceği 'Alo 174' hattından ihbarlarını iletebilirler" dedi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da 94 gıda denetmeni iş başında

Tekirdağ'da 94 gıda denetmeni iş başında

Tekirdağ'da 94 gıda denetmeni iş başında

Tekirdağ'da 94 gıda denetmeni iş başında

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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