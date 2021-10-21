Tekirdağ'da 9 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekirdağ'da 9 düzensiz göçmen yakalandı

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel
Tekirdağ'da 9 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 9 düzensiz göçmen yakalandı.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 9 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TOKİ Polis Uygulama Noktası'nda kontroller esnasında S.K'nin kullandığı otomobili durdurdu.

Kontrolde, araçtaki 3 Filistin uyruklunun yurda kaçak yollarla girdiği belirlendi.

Sürücü S.K. gözaltına alındı. Araçtaki 8 bin 800 lira ile 10 avroya el konuldu.

Trafik ekipleri, Zafer Mahallesi'nde kazaya karışan O.G. idaresindeki otomobildeki 5 Bangladeş ve 1 Suriye uyruklunun da yurda yasa dışı yollarla girdiğini tespit etti.

Sürücü O.G. gözaltına alındı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Tekirdağ Göç İdaresi ekiplerince sınır dışı edilecek.

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Son Dakika Haberleri
Eşini 104 yerinden bıçaklayan sanığa 20 yıl hapis istemi

Eşini 104 yerinden bıçaklayan sanığa 20 yıl hapis istemi

 İşe giderken yolunu kestiği eski eşini bacaklarından vurdu

İşe giderken yolunu kestiği eski eşini bacaklarından vurdu

 Almanya'da bir Türk'ün yaşadığı daireye kundaklama girişiminde bulunuldu

Almanya'da bir Türk'ün yaşadığı daireye kundaklama girişiminde bulunuldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title