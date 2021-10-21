Tekirdağ'da 9 düzensiz göçmen yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 9 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TOKİ Polis Uygulama Noktası'nda kontroller esnasında S.K'nin kullandığı otomobili durdurdu.

Kontrolde, araçtaki 3 Filistin uyruklunun yurda kaçak yollarla girdiği belirlendi.

Sürücü S.K. gözaltına alındı. Araçtaki 8 bin 800 lira ile 10 avroya el konuldu.

Trafik ekipleri, Zafer Mahallesi'nde kazaya karışan O.G. idaresindeki otomobildeki 5 Bangladeş ve 1 Suriye uyruklunun da yurda yasa dışı yollarla girdiğini tespit etti.

Sürücü O.G. gözaltına alındı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Tekirdağ Göç İdaresi ekiplerince sınır dışı edilecek.