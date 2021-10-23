Tekirdağ'da 7 motosiklet çaldığı iddia edilen 14 zanlı yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde motosiklet hırsızlığı yaptığı iddia edilen 14 kişi gözaltına alındı.

Süleymanpaşa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede yaşanan motosiklet hırsızlıklarına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu 7 motosikletin çalınmasıyla ilgili 14 şüpheliyi yakaladı.

Soruşturma kapsamında el konulan motosikletler, sahiplerine teslim edildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu arada, motosikletlerden birinin çalınması, bir apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.