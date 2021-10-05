Tekirdağ'da 175 litre kaçak içki ele geçirildi
AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde iş yerinde kaçak içki ele geçirilmesiyle ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde iş yerinde kaçak içki ele geçirilmesiyle ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, istihbarat üzerine iş yerinde arama gerçekleştirdi.
Aramada, şişelerde mükerrer bandrollü 175 litre kaçak içki ele geçirildi.
İş yeri sahibi, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında gözaltına alındı.
AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri