TEKERLEKLİ SANDALYEDEKİ ENGELLİ VE ARKADAŞINA 'YOLU KAPATTIN' DAYAĞI - Haberler
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TEKERLEKLİ SANDALYEDEKİ ENGELLİ VE ARKADAŞINA 'YOLU KAPATTIN' DAYAĞI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAMSUN'da akülü tekerlekli sandalyesi ile tek şeritli yolda ilerleyen Irak uyruklu Mühah Fadullah'a arkadan gelen A.K. otomobili ile çarptı.

SAMSUN (DHA) - SAMSUN'da akülü tekerlekli sandalyesi ile tek şeritli yolda ilerleyen Irak uyruklu Mühah Fadullah'a arkadan gelen A.K. otomobili ile çarptı. Sürücü, daha sonra da yavaş ilerleyerek yolu kapattıkları gerekçesiyle engelli genç ve arkadaşını darp etti. Polis, sürücü ile birlikte arkadaşını gözaltına aldı. Sürücünün, engelli genç ve arkadaşını darp ettiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün İlkadım ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Kaptanağa Sokak'ta tek şeritli yolda akülü tekerlekli sandalyesi ile ilerleyen Irak uyruklu engelli Mühah Fadullah'a arkadan gelen A.K. otomobili ile çarptı. Otomobilden inen sürücü ve arkadaşı M.C.Ş. daha sonra da yavaş ilerleyerek yolu kapattıkları gerekçesiyle engelli genç ve arkadaşı Y.A.H.'yi darp etti. Sürücü ve yanındaki otomobille olay yerinden ayrılırken, engelli genç ve arkadaşı yüzüne aldıkları yumruk darbeleri ile yaralandı.

OLAY ANI KAMERADA

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralılara, olay yerinde müdahale edildi. Polis olayı gerçekleştiren sürücü A.K. ve otomobilde bulunan M.C.Ş.?yi gözaltına aldı. İfadeleri alınan ikili serbest bırakıldı. Sürücünün engelli genç ve arkadaşını darp ettiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

'ARAÇTAN İNEN KİŞİ DARP ETTİ?

Olay sırasında sokakta olan esnaf Secat Tuhta, "Biz kalabalık oluştuğunu gördük. Olay yerine baktığımızda bağrışmalar ve tehditler vardı. Olayın öncesi var sanırım, yolun başından beri bir tartışma oluyor. Araçtan inen bir kişi, engelli aracındaki kişiyi darp etti? dedi.

TEKERLEKLİ SANDALYEDEKİ ENGELLİ VE ARKADAŞINA 'YOLU KAPATTIN' DAYAĞI

TEKERLEKLİ SANDALYEDEKİ ENGELLİ VE ARKADAŞINA 'YOLU KAPATTIN' DAYAĞI

TEKERLEKLİ SANDALYEDEKİ ENGELLİ VE ARKADAŞINA 'YOLU KAPATTIN' DAYAĞI

TEKERLEKLİ SANDALYEDEKİ ENGELLİ VE ARKADAŞINA 'YOLU KAPATTIN' DAYAĞI

TEKERLEKLİ SANDALYEDEKİ ENGELLİ VE ARKADAŞINA 'YOLU KAPATTIN' DAYAĞI

TEKERLEKLİ SANDALYEDEKİ ENGELLİ VE ARKADAŞINA 'YOLU KAPATTIN' DAYAĞI

TEKERLEKLİ SANDALYEDEKİ ENGELLİ VE ARKADAŞINA 'YOLU KAPATTIN' DAYAĞI
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Haber: TEKERLEKLİ SANDALYEDEKİ ENGELLİ VE ARKADAŞINA 'YOLU KAPATTIN' DAYAĞI - Haberler
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