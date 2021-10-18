Tekeler'in HİS Göleti onarıldı

. Vatandaşların hizmetine sunulan göletlerden, yaklaşık bin 500 besi hayvanı ve yaban hayvanlarının faydalanacağı belirtildi.

İl genelinde kırsal kalkınmanın sağlanması ve kırsal mahallelerde tarım, hayvancılık ve üretim faaliyetlerinin arttırılması amacıyla desteklerini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığın yaygın olduğu mahallelerde yeni HİS göleti yapımı ve mevcut göletlerin bakım, onarım ve temizlik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerince mahalle muhtarları ve üreticilerden gelen talepler doğrultusunda Demirci ilçesi Tekeler Mahallesi'nde bulunan ve kaçak olduğu için su tutmayan HİS göletinde bakım ve onarım çalışmalarını tamamlayarak üreticilerin ve vatandaşların hizmetine sundu.

Hayırlı Olsun

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda 17 ilçede üreticilerin gelirlerinin arttırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Hayvan içme suyu göletleri konusundaki çalışmalarımız, hayvancılığın yaygın olduğu mahallelerimizde aralıksız sürüyor. Hazırladığımız çalışma programı dahilinde ve talep sırasına göre çalışmalarımızı yürütüyoruz. Demirci ilçemizde de çalışmalarımıza başladık ve Tekeler Mahallemizde bulunan HİS göletinde bakım ve onarım çalışmalarını tamamladık. Üreticilerimize hayırlı olsun diyor, bereketli kazançlar diliyorum" dedi.

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