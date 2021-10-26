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Tek bacağıyla 250 koyuna çobanlık yapıyor

Demirören Haber Ajansı / Yaşar Kaplan - Haberler | Güncel
Tek bacağıyla 250 koyuna çobanlık yapıyor

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonrası bir bacağını kaybeden 5 çocuk babası Yunus Tekin (55), koltuk değneğiyle 5 yıldır kendilerine ait 250 koyuna bakıp, yaylada otlatıyor.

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YÜKSEKOVA, HAKKARİ (DHA) - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonrası bir bacağını kaybeden 5 çocuk babası Yunus Tekin (55), koltuk değneğiyle 5 yıldır kendilerine ait 250 koyuna bakıp, yaylada otlatıyor.

Kavaklı köyünde 1986 yılında geçirdiği trafik kazasında sol bacağını kaybeden Yunus Tekin, 5 yıldır tek bacakla kendilerine ait 250 koyuna bakıyor. Koyunları alıp her gün otlattığını ifade eden Tekin, tüm ailesinin hayvancılıkla uğraştığını belirtti. Her yıl yaylalara çıktıklarını belirten Tekin, "Kavaklı köyünden Yüksekova'ya gelirken trafik kazası geçirdik. O kazadan sonra sol bacağım kangren olunca kestiler. Tekrar köye döndüğümde bir süre hayvanların içine giremedim ama sonra alıştım. Tek bacağım olmasına rağmen hayata tutunarak çobanlık yapmaya devam ettim. Zorlandığım zamanlar oluyor. Ama çocuklarım bana yardım ediyor. Akşam saatlerine kadar koyunlarımla yaylada kalıyorum. Yaptığım işten zevk alıyorum" dedi.


Tek bacağıyla 250 koyuna çobanlık yapıyor

Tek bacağıyla 250 koyuna çobanlık yapıyor

Tek bacağıyla 250 koyuna çobanlık yapıyor

Tek bacağıyla 250 koyuna çobanlık yapıyor

Tek bacağıyla 250 koyuna çobanlık yapıyor

Tek bacağıyla 250 koyuna çobanlık yapıyor

Tek bacağıyla 250 koyuna çobanlık yapıyor

Tek bacağıyla 250 koyuna çobanlık yapıyor

Tek bacağıyla 250 koyuna çobanlık yapıyor

Tek bacağıyla 250 koyuna çobanlık yapıyor

Demirören Haber Ajansı / Yaşar Kaplan - Son Dakika Haberleri
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