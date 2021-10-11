TEDAVİLERİ TAMAMLANAN LEYLEKLER, GÖÇ DÖNEMİ DOĞAYA SALINACAK - Haberler
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TEDAVİLERİ TAMAMLANAN LEYLEKLER, GÖÇ DÖNEMİ DOĞAYA SALINACAK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'da, yaralı halde bulunan 13 leylekten 8'i doğaya salınırken, 5'i ise göç mevsiminin sona ermesiyle birlikte Karacabey'deki Celal Acar Yaban Hayat Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde koruma altına alındı.

BURSA (DHA) - BURSA'da, yaralı halde bulunan 13 leylekten 8'i doğaya salınırken, 5'i ise göç mevsiminin sona ermesiyle birlikte Karacabey'deki Celal Acar Yaban Hayat Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde koruma altına alındı. Merkezin sorumlusu Veteriner Hekim Azizcan Sezer, "Konuğumuz olan leykelleri, göç dönemi sona erdiğindan ölmemeleri için doğaya bırakmadık. Bunlardan biri, Polonya'da halkalanmış. Leylekleri göç döneminde salacağız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü bünyesinde Bursa'nın Karacabey ilçesinde 1996 yılında faaliyete geçen Celal Acar Yaban Hayat Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi yardıma ve bakıma muhtaç birçok hayvana ev sahipliği yapıyor. Rehabilitasyon Merkezi'nin misafirleri arasında göç sırasında çeşitli sebeplerle yaralanan ve bakıma alınan leylekler de var.

'2'Sİ YAVRU HALDEYDİ'

Bu yıl 13 leyleğin merkezde bakıma alındığını söyleyen Rehabilitasyon Merkezi Şefi Uzman Veteriner Hekim Azizcan Sezer, "Biz 8 tanesini göç döneminde doğaya saldık, doğaya kavuşturduk. Şu an merkezimizde 5 tane leylek bulunmakta. Bunlardan 3 tanesi erişkin halde ve yaralıyken merkezimize geldi. 2 tanesi de yavru haldeydi. Yavru olanların bakım ve rehabilitasyon sürecini tamamladık. Doğaya salınabilecek duruma geldiler. Erişkin olanların bazılarının tedavisi sürerken bazıları da tamamlandı. Göç dönemi bitmiş olduğundan leylekleri doğaya salamıyoruz. Kış mevsiminin bitmesini bekliyoruz. Onları misafir etmeye devam edeceğiz. Kış sonrasında hayvanlarımızı tekrar doğaya kavuşturacağız" diye konuştu.

Ormanlık alandaki kafesleri içerisinde kışı geçirmeye hazırlanan 5 leylekten birinin ise Polonya'da halkalandığı belirtilldi. Uzman Veteriner Hekim Azizcan Sezer, "Merkezimize gelen leyleklerden bir tanesinin halkalı olduğunu tespit ettik. Halkasını incelediğimizde Polonya'da halkalanmış olduğunu gördük. Şu an onun da rehabilitasyon süreci devam ediyor " dedi.

Kış aylarını merkezde misafir olarak geçirecek olan 5 leylek, göç mevsiminin gelmesiyle birlikte Karacabey'den sıcak ülkelere doğru uğurlanacak.

TEDAVİLERİ TAMAMLANAN LEYLEKLER, GÖÇ DÖNEMİ DOĞAYA SALINACAK

TEDAVİLERİ TAMAMLANAN LEYLEKLER, GÖÇ DÖNEMİ DOĞAYA SALINACAK

TEDAVİLERİ TAMAMLANAN LEYLEKLER, GÖÇ DÖNEMİ DOĞAYA SALINACAK

TEDAVİLERİ TAMAMLANAN LEYLEKLER, GÖÇ DÖNEMİ DOĞAYA SALINACAK

TEDAVİLERİ TAMAMLANAN LEYLEKLER, GÖÇ DÖNEMİ DOĞAYA SALINACAK

TEDAVİLERİ TAMAMLANAN LEYLEKLER, GÖÇ DÖNEMİ DOĞAYA SALINACAK

TEDAVİLERİ TAMAMLANAN LEYLEKLER, GÖÇ DÖNEMİ DOĞAYA SALINACAK

TEDAVİLERİ TAMAMLANAN LEYLEKLER, GÖÇ DÖNEMİ DOĞAYA SALINACAK

TEDAVİLERİ TAMAMLANAN LEYLEKLER, GÖÇ DÖNEMİ DOĞAYA SALINACAK

TEDAVİLERİ TAMAMLANAN LEYLEKLER, GÖÇ DÖNEMİ DOĞAYA SALINACAK
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Haber: TEDAVİLERİ TAMAMLANAN LEYLEKLER, GÖÇ DÖNEMİ DOĞAYA SALINACAK - Haberler
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