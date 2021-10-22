Tedarik darboğazları Almanya'nın büyümesini "frenlemeye" devam ediyor

Almanya'da tedarik darboğazlarının etkisiyle bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ekimde 3,5 puanlık düşüşle 52 puana geriledi.

IHS Markit, ekim ayına ilişkin öncü PMI verilerini açıkladı.

Buna göre, Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya'da eylülde 55,5 puan bileşik PMI, ekimde 52 puan olarak tespit edildi. Bu da Mart 2021'den beri en düşük değer olarak kayıtlara geçti. Beklenti endeksin 54 puana inmesi yönündeydi.

Eylülde 56,2 olan hizmet sektörü PMI verisi ekimde 52,4'e inerek, son 6 ayın en düşük seviyesine geriledi.

İmalat sektörü PMI ise eylülde 58,4 iken ekimde 58,2'ye indi. Söz konusu rakam son 9 ayın en düşük değeri olarak kayıtlara geçti. Beklenti imalat endeksinin 56,5 puana düşmesi yönündeydi.

İmalat ve hizmet sektörleri, Alman ekonomisinin 3'te 2'sinden fazlasını oluşturuyor.

PMI verisinde 50 puan yukarısı büyümeyi işaret ederken, 50 puan altı daralmayı gösteriyor.

"Tedarik darboğazları imalatı sekteye uğratıyor"

IHS Markit ekonomisti Phil Smith, konuya ilişkin değerlendirmesinde, öncü PMI verilerinin Almanya'daki ekonomik faaliyetlerin dördüncü çeyreğin başında yatay bir seyir izlemeye başladığına işaret ettiğini belirtti.

Smith, "Tedarik darboğazlarının imalatı sekteye uğratması ve hizmet sektöründe toparlanmanın ivme kaybetmeye devam etmesiyle ekonomideki büyüme ılımlı bir hızda yavaşladı." değerlendirmesinde bulundu.

IHS Markit ekonomisti Smith, 2022'ye kadar devam etmesi beklenen tedarik zinciri sorunlarına yönelik endişelerin Almanya'da arttığını da belirtti.