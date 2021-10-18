Tedarik Darboğazı Nedeniyle Çekya'da Bu Yıl Otomobil Üretimi 250 Bin Adet Azalacak

Çekya Otomobil Üreticileri Birliği (AutoSAP) tarafından 17 Ekim Pazar günü yapılan açıklamada, yarı iletken yonga tedarik darboğazı nedeniyle bu yılsonuna kadar üretim miktarının planlanandan 250 bin adet daha az olacağı ve bunun parasal kaybının 9, 14 milyar doları bulacağı bildirildi.

AutoSAP tarafından açıklanan verilere göre Eylül ayında üretilen binek otomobil sayısı yıllık bazda %53, 1 oranında azalarak 56. 157 adette kaldı.

Açıklamada yapılan değerlendirmede, bu yıl yaşanmakta olan tedarik darboğazının, geçen yıl virüs salgını nedeniyle uygulanan kapanmalardan daha ağır etkiler yarattığı belirtildi. Hükümete de çağrıda bulunulan açıklamada, geçen yıl salgın kapsamında ayrılan ve kullanılmayan fonların bu yıl sektör firmalarına çalıştırılamayan işçilere ödenmek üzere yardım olarak aktarılması talep edildi.

Açıklanan diğer verilerde, Ocak ile Eylül ayları arasındaki otomotiv üretiminin yıllık bazda %2. 9 oranında artış gösterdiği ve toplamda 831. 653 adet otomobil üretildiği bildirildi.

Ağustos ayından itibaren tedarik sıkıntısı nedeniyle üretim durdurma kararlarının sıklaşmaya başladığı ve üretimdeki gerileme trendinin Eylül ayında net bir şekilde kendini gösterdiği öğrenildi.

Ülkedeki en büyük otomotiv firması konumunda bulunan Skoda Auto tarafından yapılan açıklamada da, bu haftadan başlayarak yılsonuna kadar ülkedeki tüm fabrikalarında üretimin ya tamamen durdurulacağı ya da, çok az miktarlara kısıtlanacağı duyuruldu.

Yüksek oranda sanayiye dayanan bir ekonomiye sahip olan Çekya'da, otomotiv sektörü ülke sanayisinin belkemiğini oluşturuyor. 180 bin kişinin istihdam edildiği otomotiv sektörü, ülkedeki sanayi üretiminin dörtte birini gerçekleştiriyor.

AutoSAP'ın yaptığı hesaplamalara göre bu yıl otomotiv sektörünün parasal kaybı 6 milyar dolara yaklaşırken, yedek parça ve yan sanayiler de yaklaşık 4 milyar dolar ciro kaybına uğrayacak. Toplamda yaklaşık 10 milyar dolara ulaşan bu kayıp, Çekya'nın nominal gayrı safi yurtiçi hasılasının %3. 3'üne karşılık geliyor.

Kaynak: Reuters

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

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