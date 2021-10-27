TED İzmir Koleji Cumhuriyet'in 98. yılını coşkuyla kutluyor

İZMİR (İHA) - TED İzmir Kolejinin öğrencileri, öğretmenleri ve vatandaşlar, Cumhuriyet'in 98. yılı nedeniyle 29 Ekim Cuma Günü düzenlenecek fener alayında buluşacak.

TED İzmir Koleji, Cumhuriyet Bayramının 98. yıl etkinlikleri kapsamında fener alayı yürüyüşüne ev sahipliği yapıyor. 98 yıllık gururla bir araya gelecek olan okulun öğrencileri, öğretmenleri, velileri ve vatandaşlar, ellerinde bayrak ve meşalelerle marşlar eşliğinde yürüyüş yapacak. 29 Ekim Cuma günü saat 19.00'da Urla Jandarma Kavşağı'nda başlayacak olan fener alayı yürüyüşü, Urla Meydanı'nda bulunan Atatürk büstünün önünde yapılacak konuşma sonrasında son bulacak.

Fener alayı yürüyüşüne davet

TED İzmir Koleji Müdürü Mine Mavioğlu, "TED İzmir Koleji'nde akademik olarak donanımlı; bilim, yabancı dil, spor, kültür ve sanat alanlarında başarılı Cumhuriyet çocukları yetiştiriyoruz. Böylesine anlamlı bir etkinliği düzenlemekten de gurur duyuyoruz. Cumhuriyet Bayramı coşkusunu birlikte yaşamak üzere, 7'den 77'ye herkesi Urla Meydanı'nda düzenleyeceğimiz Cumhuriyet Bayramı Fener Alayı'na davet ediyoruz" dedi. - İZMİR

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