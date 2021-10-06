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Tecno'nun amiral gemisi Phantom X Türkiye'de

AA / Abdulkadir Günyol - Haberler | Güncel
Tecno'nun amiral gemisi Phantom X Türkiye'de

Tecno Phantom X, sınırlı sayıda Tecno Buds 1 kablosuz kulaklık hediyesi ile birlikte Türkiye'de satışa sunuldu.

Tecno Phantom X, sınırlı sayıda Tecno Buds 1 kablosuz kulaklık hediyesi ile birlikte Türkiye'de satışa sunuldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tecno, yeni amiral gemisi akıllı telefonu Phantom X'i Türkiye'de piyasaya sürüyor. Kullanıcılarına sunduğu ekstra güçlü özelliklerle dikkati çeken Phantom X, zarif 3D çerçevesiz ekran tasarımına ve endüstrinin ilk ipeksi cam arka kapağına sahip bulunuyor.

50 MP gece kamerası ve sektörün önde gelen 1/1,3 inç süper büyük sensörü, 105 derece geniş açılı 48 MP Selfie kamerası, yapay zeka destekli gece modu ve 50 mm portre kombinasyonu, cihazın kamera performansını üst seviyeye taşıyor. 4700 mAh pil, 256GB+8GB geniş bellek ve güncellenmiş HiOS 7.6 sistemiyle güçlendirilen Phantom X, hayatın ve işin her anını desteklemek ve güçlendirmek için tasarlandı.

Tasarım, teknoloji ve kullanıcı deneyiminde kullanıcılara eksiksiz, cesur ve olağanüstü yenilikler getirmeyi taahhüt eden Phantom X, tüketicilerin yaşamlarındaki tüm özel anları en iyi şekilde hissetmelerini sağlamaya odaklanıyor. Van Gogh'un "Yıldızlı Geceler" tablosunu yansıtan sanatsal renk seçeneğiyle kullanıcıların beğenisine sunulacak Phantom X'e, hepsiburada.com ile Teknosa ve Vatan mağazalarından ulaşılabiliyor. Sınırlı sayıda Tecno Buds 1 kablosuz kulaklık hediyesi ile KDV dahil 6 bin 999 TL'den hepsiburada.com'da satışa sunulan Phantom X, Teknosa ve Vatan mağazalarından ise 1 yıl ekstra garanti ve yine sınırlı sayıda Tecno Buds 1 kablosuz kulaklık hediyesi ile KDV dahil 7 bin 499 TL'den temin edilebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tecno Mobile Türkiye Genel Müdürü Hank Li, "Türkiye'deki teknoloji severlere Phantom X'i sunmaktan gurur duyuyoruz. Tecno'nun güçlü vizyonunu yansıtan amiral gemimiz ile daha fazlasını isteyen kullanıcılara #eXtrasıvar diyerek sesleniyoruz. Phantom X sadece yenilikçi bir üst düzey akıllı telefon değil. Aynı zamanda modern, sıra dışı, bireylerin yaşam tarzlarını, sıradanlığı reddetmelerini ve cesur olmalarını, her zaman başarı için çaba göstermelerini ve yeni zirvelere ulaşma hırsını güçlendirmelerini ateşleyen bir ilham kaynağı. Türkiye'deki akıllı telefon kullanıcılarının telefonlarıyla olan bağını ve fotoğraf konusundaki tutkusunu yakından biliyoruz. Phantom X bu bağı ve tutkuyu ekstra artıracak bir telefon olarak tüm kullanıcılarını mutlu edecek." ifadelerini kullandı.

AA / Abdulkadir Günyol - Son Dakika Haberleri
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Haber: Tecno'nun amiral gemisi Phantom X Türkiye'de - Haberler
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