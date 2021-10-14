Team Envy eski TSM VALORANT koçu Chet ile anlaştı! - Haberler
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Team Envy eski TSM VALORANT koçu Chet ile anlaştı!

Playerbros - Haberler | Gamegar
Team Envy eski TSM VALORANT koçu Chet ile anlaştı!

Team Envy yeni VALORANT koçu Chet'i duyurdu!

Yılın en büyük VALORANT turnuvası Champions'ta mücadele edecek Team Envy eski TSM VALORANT koçu Chet ile anlaştığını duyurdu. Tecrübeli takım yılın en prestijli turnuvasından önce yaptığı transfer ile tüm dikkatleri üzerine çekmiş durumda.

Yapılan transferin ardından VALORANT ve espor severler Envy'nin yeni koçu ile nasıl bir gelişme kat edeceğini merak eder oldu. Masters Berlin'de rakipleri Gambit Esports'a 3-0 yenilerek $125.000 para ödülü ile turnuvayı ikinci sırada bitiren Envy şampiyonluğa gözünü dikmiş gibi görünüyor. Bakalım Team Envy bu transferi ile Champions'da bir fark yaratabilecek mi?

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