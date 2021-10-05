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Team Demiral Esports'a transfer olan Emirhan "Aniva7" Erdem Playerbros'a konuştu

Playerbros - Haberler | Gamegar
Team Demiral Esports'a transfer olan Emirhan

Geçtiğimiz günlerde tdemiralesports'a transfer olan Aniva7_ Playerbros'un sorularını yanıtladı.

Geçtiğimiz günlerde Team Demiral Esports'a kaptan olarak transfer olduğunu sizler ile paylaştığımız FIFA oyuncusu Emirhan "Aniva7" Erdem, yeni transferi ve gelecek planları hakkında Playerbros'a konuştu.

Emirhan Erdem ile transfer sürecini, gelecek başarılarını, Merih Demiral tarafından kurulan bir takımda yer almanın nasıl hissettirdiği ve ülkemizdeki rekabetçi FIFA arenasının durumunu sorduk.

Transfer sürecinden biraz bahsedebilir misin?

Transfer sürecim çok hızlı bir şekilde gelişti. İstanbul Başakşehir Esports kulübüyle devam etmeyeceğimiz kesinleştikten sonra, şuan ki menajerim ve takım arkadaşım ile görüştük. Daha sonra hesabımda herhangi bir diğer teklifleri değerlendiriyorum gibi bir paylaşım yapmadan kısa bir süre içerisinde anlaştık.

Geçtiğimiz dönemde hem İBFK'nın espor takımında hem de milli takımda birçok başarıya imza atmıştın. Team Demiral ile birlikte bu başarıların devamını görebilecek miyiz?

Her sezon ilk hedefim bir önceki sezonun üstüne koyabilmek, burada elde ettiğim başarılardan daha iyilerini elde etmeyi umuyorum.

Klasik takımlardan ziyade Team Demiral Esports bir futbolcu olan Merih Demiral tarafından hayata geçirilmiş bir takım. Bu durum sana nasıl hissettiriyor?

Benim için güzel bir durum. Çünkü bizim oynadığımız oyun futbol oyunu ve takımımızın kurucusunun futbolcu olmasının avantajı elbet olacaktır. Bu yüzden iyi hissettiriyor. Ayrıca benim milli takım futbolcusu olarak idolum Merih Demiral tarafından olması da ayrı bir öneme sahip.

Team Demiral Esports'un ülkemizdeki FIFA espor arenasını şu anda bulunduğu noktadan daha ileriye taşıyabileceğini düşünüyor musun?

Bana kaptanlık görevini vereceklerini söylediklerinde ilk amacım bunu başarabilmekti. Sadece bireysel başarı olarak değil, genç takım arkadaşlarıma ve kulübümün FIFA arenasındaki görüntüsüne katkı sağlayabilmek için elimden geleni yapıp bunu başaracağımıza inanıyorum.

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