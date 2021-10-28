TDSF 5. OLAĞAN GENEL KURULU VE MALİ GENEL KURULU TAHKİM KURULU KARARI SONUCU KESİN DELEGE LİSTESİ
TDSF 5. Olağan Genel Kurulu ve Mali Genel Kurulu Tahkim Kurulu Kararı Sonucu Kesin Delege Listesi için Tıklayınız...TDSF 5. Olağan Genel Kurulu ve Mali Genel Kurulu Kesin Delege Listesi İçin Tahkim Kurulu Kararı Sonucu Noter Onaylı Kura Çekim Tutanağı Kesin Delege Listesi için Tıklayınız...
TDSF 5. Olağan Genel Kurulu ve Mali Genel Kurulu Tahkim Kurulu Kararı Sonucu Kesin Delege Listesi için Tıklayınız...
TDSF 5. Olağan Genel Kurulu ve Mali Genel Kurulu Kesin Delege Listesi İçin Tahkim Kurulu Kararı Sonucu Noter Onaylı Kura Çekim Tutanağı Kesin Delege Listesi için Tıklayınız...
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GİRİŞ
GİRİŞ TEB TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ. ÖZEL GELİRLER Hesabı IBAN: TR96 0003 2000 0000 0086 6054 19 Alıcı: TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU TEB TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ. DOLAR - USD Hesabı IBAN: TR31 0003 2000 0000 0086 5847 64 Alıcı: TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU TEB TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ. EURO Hesabı IBAN: TR36 0003 2000 0000 0086 5847 71 Alıcı: TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU TEB TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ. CHF Hesabı IBAN: TR95 0003 2000 0000 0086 5847 76 Alıcı: TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU