TDSF 5. OLAĞAN GENEL KURULU VE MALİ GENEL KURUL'DA ALINACAK OLAN COVİD-19 ÖNLEMLERİ

31 Ekim 2021 Pazar günü yapılacak olan Türkiye Dans Sporları Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu ve Mali Genel Kurul salonuna (Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 1 Kasım 2021 Pazartesi günü yapılacaktır. ) Covid-19 pandemisi nedeniyle alınacak önlemler çerçevesinde izleyici ve misafir kabul edilmeyecektir. Salona sadece görevliler ve delege listesinde isimleri yazılı olan üyeler kabul edilecektir.

-Türkiye Dans Sporları Federasyonu

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GİRİŞ TEB TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ. ÖZEL GELİRLER Hesabı IBAN: TR96 0003 2000 0000 0086 6054 19 Alıcı: TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU TEB TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ. DOLAR - USD Hesabı IBAN: TR31 0003 2000 0000 0086 5847 64 Alıcı: TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU TEB TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ. EURO Hesabı IBAN: TR36 0003 2000 0000 0086 5847 71 Alıcı: TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU TEB TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ. CHF Hesabı IBAN: TR95 0003 2000 0000 0086 5847 76 Alıcı: TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU

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