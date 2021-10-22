TDSF 5. OLAĞAN GENEL KURUL VE MALİ GENEL KURULU YER VE SAATİ HK.

Türkiye Dans Sporları Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu ve Mali Genel Kurul 31 Ekim 2021 Pazar günü Ankara'da saat 10. 00'dan itibaren TBB Litai Konukevi (Litai Otel) İlhami Soysal sok. No: 3 06520 Balgat/Çankaya/Ankara adresinde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurul 1 Kasım 2021 Pazartesi günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

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GİRİŞ

GİRİŞ TEB TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ. ÖZEL GELİRLER Hesabı IBAN: TR96 0003 2000 0000 0086 6054 19 Alıcı: TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU TEB TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ. DOLAR - USD Hesabı IBAN: TR31 0003 2000 0000 0086 5847 64 Alıcı: TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU TEB TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ. EURO Hesabı IBAN: TR36 0003 2000 0000 0086 5847 71 Alıcı: TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU TEB TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ. CHF Hesabı IBAN: TR95 0003 2000 0000 0086 5847 76 Alıcı: TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU

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