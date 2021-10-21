TDSF 5. OLAĞAN GENEL KURUL VE MALİ GENEL KURULU BAŞKAN ADAY ADAYLARININ DİKKATİNE

TDSF 5. Olağan Genel Kurul ve Mali Genel Kurulu için başkan aday adaylarının 22. 10. 2021 tarihinde saat 10: 00'da Gençlik ve Spor Bakanlığı Genel Müdürlüğü 8. katta Değerlendirme Komisyonu toplantı salonunda hazır bulunmaları, hazır bulunamayacak olanların resmi dilekçeyle vekil atamaları gerekmektedir. Önemle duyurulur.

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GİRİŞ

GİRİŞ TEB TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ. ÖZEL GELİRLER Hesabı IBAN: TR96 0003 2000 0000 0086 6054 19 Alıcı: TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU TEB TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ. DOLAR - USD Hesabı IBAN: TR31 0003 2000 0000 0086 5847 64 Alıcı: TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU TEB TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ. EURO Hesabı IBAN: TR36 0003 2000 0000 0086 5847 71 Alıcı: TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU TEB TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ. CHF Hesabı IBAN: TR95 0003 2000 0000 0086 5847 76 Alıcı: TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU

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