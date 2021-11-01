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TDP Genel Başkanı Sarıgül, gündemi değerlendirdi Açıklaması

AA / İsa Toprak - Haberler | Güncel
TDP Genel Başkanı Sarıgül, gündemi değerlendirdi Açıklaması

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, yoksulluğu ve tarımı gündemde tutmaya devam edeceklerini ve iktidara geldiklerinde bu sorunları çözeceklerini bildirdi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, yoksulluğu ve tarımı gündemde tutmaya devam edeceklerini ve iktidara geldiklerinde bu sorunları çözeceklerini bildirdi.

TDP'den yapılan açıklamaya göre Sarıgül, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden görüşmesinden somut bir adım çıkmadığını ileri süren Sarıgül, ABD'nin Türkiye'ye istikamet çizemeyeceğini belirtti.

Yaptığı yurt gezilerinde vatandaşların kendisine ilettiği sorunları aktaran Sarıgül, "Parti olarak işsizliği, pahalılığı, yoksulluğu ve tarımı gündemde tutmaya devam edeceğiz. İktidara geldiğimizde bu sorunları çözeceğiz." ifadesini kullandı.

Sarıgül, sorunları hukukta ve demokraside evrensel kurallara uyarak, güven ortamını sağlayarak, ekonomiyi ehil ellere teslim ederek çözeceklerini belirterek, "Ranta değil üretime önem vererek çözeceğiz. Çiftçimizi, sanayicimizi, turizmcimizi destekleyerek çözeceğiz, gösterişe ve israfa son vererek çözeceğiz. Şirketlere hazine garantisi değil çiftçiye alım garantisi vererek çözeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

AA / İsa Toprak - Son Dakika Haberleri
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