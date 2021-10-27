TDMD 2021 Yılı Bilim ve Teşvik Ödülü Atatürk Üniversitesine

Seçkin bilim insanları ile uygulamacıların deprem mühendisliği ve sismoloji alanlarındaki araştırma ve uygulama çalışmalarını değerlendirmek, bu alanlardaki çalışmaları desteklemek ve genç kuşakları özendirmek amacıyla Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği (TDMD) tarafından düzenlenen 2021 Yılı Bilim ve Teşvik Ödülleri sahiplerini buldu.

Ödül jürisi tarafından yapılan değerlendirmeler ışığında Atatürk Üniversitesi Deprem Araştırma Merkez Müdürü Doç. Dr. Çağlar Özer, Araştırma Teşvik Ödülüne layık görülürdü.

13-15 Ekim 2021 tarihleri arasında düzenlenen 6. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansının açılış töreninde ödülünü alan Doç. Dr. Çağlar Özer, duyduğu memnuniyeti dile getirerek şu ifadeleri kulandı: "Büyük ve yıkıcı depremlere karşı milli servetimizi koruyacak önlemlerin yanında asıl korunması gereken insanlarımıza odaklanıp olası afet durumunda zararın en asgari seviyede olması için bireysel ve kurumsal çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Bu süreçte yapılan çalışmalar ile geliştirilen projelerin ödüllendirilmesi motivasyonumuzu yüksek tutmamızı sağlıyor. Bu vesileyle TDMD heyetine teşekkür ediyor, ülkemizin her türlü afetlerden korunmasını diliyorum."

Atatürk Üniversitesinde birçok öğretim üyesinin gerçekleştirdiği çalışmalar ile çeşitli ödüllere layık görüldüklerini hatırlatan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, TDMD 2021 yılı Bilim ve Teşvik Ödülünü kazanan Doç. Dr. Çağlar Özer'i kutlayarak başarılarının devamını diledi.

Atatürk Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezinin, Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunan bölgemiz üzerinde deprem ve diğer afetlerle ilgili akademik çalışmalar yaptığını belirten Rektör Çomaklı, toplumsal farkındalık ve hazırlık reflekslerinin uyanık tutulması ile afet zararlarının azaltılması için çeşitli iletişim yollarıyla elde ettiği güncel bilgileri toplumla paylaştığını söyledi. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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