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TDK Başkanı Gülsevin, Yunus Emre ve Türkçe Bilgi Şöleni'nde konuştu Açıklaması

AA / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel
TDK Başkanı Gülsevin, Yunus Emre ve Türkçe Bilgi Şöleni'nde konuştu Açıklaması

Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, "Yunus Emre'ye 'Bizim Yunus' diyoruz.

KARAMAN (AA) - Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, " Yunus Emre'ye 'Bizim Yunus' diyoruz. Bunun bir nedeni var. Yunus Emre hala yaşıyor. Kendi halkının dilini, kendi halkına o kadar güzel anlatmış ki, yazdıkları hiç değişmeden bu güne gelmiş." dedi.

Gülsevin, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) tarafından düzenlenen, Karaman Uluslararası Yunus Emre ve Türkçe Bilgi Şöleni'nin açılışına katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Gülsevin, 2021 yılının "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" ilan edildiğini anımsattı.

Yılın adının, neden Yunus Emre olduğuna değinen Gülsevin, "Mevlana, çok iyi bir mutasavvıf, dünya edebiyatına önemli bir eser ortaya koydu ama Farsça yazdı. Hacı Bektaş, çok önemli ama o da eserlerini Türkçe yazmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Bu sene de dünya dili Türkçe.' diyerek bize cesaret verdi, hem de Yunus Emre ve Türkçe diyerek, tüm kamu kurumlarını seferberliğe davet etti. Bu yüzden Cumhurbaşkanımız bu yılın adını koyarken 'Yunus Emre Yılı' demedi, 'Yunus Emre ve Türkçe Yılı' dedi." ifadelerini kullandı.

Gülsevin, Yunus Emre'nin geride çok anlamlı eserler bıraktığını hatırlattı.

Yunus Emre'nin, Türkçe için öneminin çok büyük olduğunu vurgulayan Gülsevin, şunları kaydetti:

"O dönemde başkaları da yazdı, çok yazarlarımız var. Türkçe yazdılar ama Yunus Emre asırlardır hala dili ile yaşıyor. Yunus Emre'ye 'Bizim Yunus' diyoruz. Bunun bir nedeni var. Yunus Emre hala yaşıyor. Kendi halkının dilini, kendi halkına o kadar güzel anlatmış ki, yazdıkları hiç değişmeden bu güne gelmiş. Hiç değişmemiş. Pek çok şiiri, manzumesi hala hafızamızda asırlardır devam ediyor."

Gülsevin'in konuşmasının ardından KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak da bir selamlama konuşması yaparak, katılımcılara teşekkür etti.

Rektör Ak, daha sonra Gülsevin'e katılımlarından dolayı hediye verdi.

AA / Mehmet Çetin - Son Dakika Haberleri
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Haber: TDK Başkanı Gülsevin, Yunus Emre ve Türkçe Bilgi Şöleni'nde konuştu Açıklaması - Haberler
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