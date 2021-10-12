TCDD'den Kocaeli'deki bazı hatlar için 'yüksek gerilim' uyarısı - Haberler
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TCDD'den Kocaeli'deki bazı hatlar için "yüksek gerilim" uyarısı

AA / Şengül Azbay - Haberler | Güncel
TCDD'den Kocaeli'deki bazı hatlar için

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), elektrifikasyon çalışmaları kapsamında Kocaeli'deki bazı hatlar için yüksek gerilim uyarısında bulundu.

KOCAELİ (AA) - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), elektrifikasyon çalışmaları kapsamında Kocaeli'deki bazı hatlar için yüksek gerilim uyarısında bulundu.???????

TCDD Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gebze- Köseköy Demiryolu 3. ve 4. hat peron inşaatı, altyapı, üstyapı ve elektrifikasyon ikmal yapım işi çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda 18 Ekim'den itibaren Köseköy-Yarımca istasyonları arasında Köseköy ve Yarımca dahil Kırkikievler, İzmit, Derince, Tütünçiftlik konvansiyonel demiryolu elektrifikasyon hatlarına 27 bin 500 volt enerji verilmesi planlanıyor.

Bu nedenle elektrikli tren havai hatlarının altında gezinme, direklere dokunma, iletkenlere yaklaşma ve yere düşen tellere dokunmanın, can ve mal emniyeti açısından tehlikeli olduğu vurgulandı.

AA / Şengül Azbay - Son Dakika Haberleri
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Haber: TCDD'den Kocaeli'deki bazı hatlar için 'yüksek gerilim' uyarısı - Haberler
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