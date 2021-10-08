TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Çavuşoğlu: Anne- babalar, PKK'nın gerçek yüzünü gösterdi

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'da, çocuklarının terör örgütü Pkk tarafından kaçırıldığını söyleyen 236 ailenin evlat nöbeti, 767'nci günde de devam etti. TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu ile Bursa AK Parti milletvekilleri, ailelere destek ziyaretinde bulundu. Çavuşoğlu, "Bu anne ve babalar, PKK'nın gerçek yüzünü bize gösterdiler" dedi.

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını düşünerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 236 ailenin 767 gündür sürdürdüğü evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte 32 aile çocuklarına kavuştu. TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu ile Bursa milletvekilleri Müfit Aydın, Zafer Işık, Osman Mesten ve Refik Özen ile Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Diyarbakır'da evlat nöbetindeki ailelere destek ziyaretinde bulundu.

"Ben aynı zamanda İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı'yım, bundan yaklaşık 1 yıl önce İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'muzun kıymetli üyeleri de buraya geldiler ve anne- babalarımızla görüşme fırsatı bulmuşlardı. Zaman zaman Batı'dan gelen insan hakları kurum ve kuruluşlarını ya da siyasi temsilcilerini ya da sivil toplum örgütlerinin temsilcilerini ağırlama fırsatı buluyoruz. Onların daha ziyade kendilerine enforme ettikleri kesimlerin sözleriyle ülkemize, vatanımıza dönük olarak eleştirel yaklaşımlarını duyduğumuzda, gördüğümüzde, biz de buradaki koca yürekli annelerimizi ve babalarımızı onlara işaret ediyoruz. Bu annelerin ve çocuklarının hakkını niye görmek istemiyorsunuz, niye onlarla da görüşmek istemiyorsunuz, yanlarına gitmiyorsunuz? Onların da bir mücadelesi var ve onların da mücadelesi bir insan hakkı mücadelesidir. Ben buradan diğer siyasi partilere de seslenmek isterim; siz niye sesinizi çıkarmıyorsunuz? Eğer 'Kürt sorunu' diyorsanız bu insanlar Kürt değil mi? Eğer siz 'insan hakkı' diyorsanız bu insanların ellerinden alınan, ailelerinden koparılan çocukların hakkı söz konusu değil mi?"