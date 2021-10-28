TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Balta, Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

TRABZON (AA) - TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Balta, mesajında, büyük fedakarlıklarla kazanılan bağımsızlık mücadelesi sonucunda kurulan, millet iradesinin hakim kılındığı Cumhuriyetin 98. yılına ulaşmanın haklı gururunun yaşandığını belirtti.

Kurtuluş Savaşı'nda tarihi bir başarı elde edilmesi ve ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının, Anadolu'daki bin yıllık egemenliği ebedileştiren ileri görüşlü bir adım olduğunu vurgulayan Balta, şöyle devam etti:

"Cumhuriyet cumhurundur, halkındır, herkesindir. Ayrım gözetilmeksizin herkes, cumhuriyetimizin gerçek sahibidir. Terör örgütlerinin saldırılarından 15 Temmuz hain darbe girişimine kadar yaşadığımız tüm hadiseler bu tarihi mücadelenin tezahürleridir. Herkes emin olsun ki ülkemizin birlik ve bütünlüğüne kastetmek isteyen güçler, devletimizi ve milletimizi bütün azamet ve kudretiyle daima karşılarında bulacaktır."

Balta, istiklali, cumhuriyeti, demokrasiyi ve ekonomiyi tehdit eden bütün şer odakları karşısında azim ve kararlılıkla mücadele edildiğinin altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye'nin aydınlık bir geleceğe adım adım yürüdüğü bir dönemde, bir olarak, birlik olarak, milletimiz için bu toprakları vatan kılan değerlere sonuna kadar sahip çıkarak yolumuza devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırarak, bizden sonraki nesillere 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirebilme fırsatı vereceğiz."

Hiçbir gücün, niyetin, kirli emelin kendilerini yollarından döndürmesine izin vermeyeceklerini vurgulayan Balta, "Cumhuriyetimizin kazanımlarının her geçen gün daha da arttığı, demokrasimizin daha da güçlendiği bir dönemde, hemşehrilerimin ve bütün milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu toprakları bizlere vatan yapmak için şehitlik mertebesine ulaşan bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükranla anıyorum." ifadelerini kullandı.

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